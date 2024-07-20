Стало известно, кем «Атлетико» хочет заменить ушедшего в «Милан» Морату

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с покупкой нападающего дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга на замену форварду Альваро Морате, перешедшему в «Милан». Об этом сообщает AS.

По информации источника, 31-летний футболист недоволен тем обстоятельством, что «шмели» приобрели нападающего Серу Гирасси и намерен покинуть команду.

Подчёркивается, что после Евро-2024 «Боруссия» может потребовать за Фюллькруга сумму в € 30 млн, что устраивает «матрасников».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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