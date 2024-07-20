«Локомотив» обыграл «Акрон» в матче открытия нового сезона РПЛ

Сегодня состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. Матч начался в 15:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

У хозяев забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).