17-летний Дмитриев дебютировал за «Акрон» в матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв. Матч начался в 15:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

17-летний Арсений Дмитриев появился на поле на 64-й минуте, заменив Солтмурада Бакаева. Таким образом, нападающий дебютировал за «Акрон».

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).