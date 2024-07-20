Клаудиньо не включён в заявку «Зенита» на матч 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо не попал в заявку сине-бело-голубых на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 20 июля. Ранее появлялась информация, что футболист близок к переходу во «Фламенго».

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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