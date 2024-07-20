Александр Мостовой: куда идти Хвиче Кварацхелии, если не оставаться в «Наполи»?

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о будущем вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Если Хвича может продлить контракт с «Наполи» на пять лет, почему бы и нет? «Наполи» всегда будет претендовать на Лигу чемпионов. Куда идти Хвиче, если не оставаться в «Наполи»? У него контракт с клубом — он же его не разорвёт. Если потребуют, то кто его купит? «ПСЖ»? Не вижу резона переходить в «ПСЖ», потому что после ухода Мбаппе это будет другая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне 23-летний Хвича Кварацхелия принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.