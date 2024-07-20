Мостовой: «Зенит» фаворит матча с «Крыльями» после того, что я увидел в Суперкубке

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 20 июля.

«Зенит» будет однозначным фаворитом в матче с «Крыльями» после того, что я увидел в первом тайме Суперкубка. «Зениту» нужно учесть ошибки прошлого сезона. До 10-го тура они вообще были где-то на третьем месте. Надо посмотреть первые несколько туров, чтобы понимать, кто в каком состоянии. Я не видел, как играют «Крылья», но «Зенит», так или иначе, фаворит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2.

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