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Вячеслав Малафеев назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту»

Вячеслав Малафеев назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту»
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Думаю, что всё будет как обычно, конкуренцию составят «Динамо» и «Краснодар». Они могут навязать борьбу, как и в прошлом сезоне. Может быть, к этой борьбе подключатся «Спартак» и ЦСКА», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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