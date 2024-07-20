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Игрок «Урала» Каштанов: судейство в матче с «Шинником» было неадекватным

Игрок «Урала» Каштанов: судейство в матче с «Шинником» было неадекватным
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов раскритиковал работу судьи Константина Аверьянова в матче 2-го тура Первой лиги с «Шинником» (2:1).

— Вы часто вступали в споры с арбитром. Недовольны его работой?
— Вы видели, как он судил?

— Видел.
— Ну, что скажете? Это адекватно вообще?

— Вы как думаете?
— Я думаю, нет. Условно я нахожусь за 15 метров от борьбы — он мне жёлтую даёт. Как можно так судить? Я не понял, — приводит слова Каштанова «Спорт день за днём».

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Шинник». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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