Игрок «Урала» Каштанов: судейство в матче с «Шинником» было неадекватным

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов раскритиковал работу судьи Константина Аверьянова в матче 2-го тура Первой лиги с «Шинником» (2:1).

— Вы часто вступали в споры с арбитром. Недовольны его работой?

— Вы видели, как он судил?

— Видел.

— Ну, что скажете? Это адекватно вообще?

— Вы как думаете?

— Я думаю, нет. Условно я нахожусь за 15 метров от борьбы — он мне жёлтую даёт. Как можно так судить? Я не понял, — приводит слова Каштанова «Спорт день за днём».

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Шинник». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.