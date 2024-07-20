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«Манчестер Юнайтед» готов продать Маунта из-за его травматичности — HITC

«Манчестер Юнайтед» готов продать Маунта из-за его травматичности — HITC
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность с продажей 25-летнего атакующего полузащитника Мэйсона Маунта из-за его высокого уровня травматичности. Об этом сообщает Goal со ссылкой HITC.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг провёл беседу со спортивным отделом клуба и отметил, что Маунт может быть продан.

Английский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2023 года. За этот период он пропустил 147 дней из-за повреждений.

Маунт принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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