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Семак рассказал, почему Клаудиньо не был включён в заявку на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, по какой причине полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо не был включён в заявку на матч 1-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 20 июля.

«У Клаудиньо мышечная проблема. Перед матчем он не тренировался в общей группе, сегодня играть не готов», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация, что бразильский футболист близок к переходу во «Фламенго».

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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