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Александр Мостовой: «Ростов» — ЦСКА — самая интересная вывеска 1-го тура РПЛ

Александр Мостовой: «Ростов» — ЦСКА — самая интересная вывеска 1-го тура РПЛ
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Бывший отечественный футболист Александр Мостовой назвал предстоящий матч нового сезона Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА самой интересной игрой 1-го тура. Встреча начнётся сегодня, 20 июля, в 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Ростов» — ЦСКА — самая интересная вывеска 1-го тура РПЛ. ЦСКА сам не ожидал, что в прошлом сезоне окажется на таком месте. Больше интереса вызывает ЦСКА, потому что «Ростов» мы и так все знаем. Фаворита в этой игре для меня нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.

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