Александр Мостовой: «Ростов» — ЦСКА — самая интересная вывеска 1-го тура РПЛ

Бывший отечественный футболист Александр Мостовой назвал предстоящий матч нового сезона Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА самой интересной игрой 1-го тура. Встреча начнётся сегодня, 20 июля, в 20:00 мск.

«Матч «Ростов» — ЦСКА — самая интересная вывеска 1-го тура РПЛ. ЦСКА сам не ожидал, что в прошлом сезоне окажется на таком месте. Больше интереса вызывает ЦСКА, потому что «Ростов» мы и так все знаем. Фаворита в этой игре для меня нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.