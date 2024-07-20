Игорь Осинькин назвал преимущество «Зенита» над «Крыльями Советов» перед очным матчем

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед предстоящим матчем 1-го тура РПЛ с «Зенитом» назвал преимущество сине-бело-голубых. Игра состоится сегодня, 20 июля, в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Первые матчи могут складываться совершенно непредсказуемо, угадать те или иные события сложно. У «Зенита» есть маленькое преимущество: команда уже провела один официальный матч (с «Краснодаром» (4:2) за Суперкубок России. — Прим. «Чемпионата»). Это помогает быстрее втянуться в сезон», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.