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Игорь Осинькин назвал преимущество «Зенита» над «Крыльями Советов» перед очным матчем

Игорь Осинькин назвал преимущество «Зенита» над «Крыльями Советов» перед очным матчем
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед предстоящим матчем 1-го тура РПЛ с «Зенитом» назвал преимущество сине-бело-голубых. Игра состоится сегодня, 20 июля, в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Первые матчи могут складываться совершенно непредсказуемо, угадать те или иные события сложно. У «Зенита» есть маленькое преимущество: команда уже провела один официальный матч (с «Краснодаром» (4:2) за Суперкубок России. — Прим. «Чемпионата»). Это помогает быстрее втянуться в сезон», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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