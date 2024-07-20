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Арбитр Игорь Федотов объяснил спорные решения судей в матче «Локомотив» — «Акрон»

Арбитр Игорь Федотов объяснил спорные решения судей в матче «Локомотив» — «Акрон»
Владимир Москалёв
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Арбитр Игорь Федотов оценил работу судей в матче 1-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Акрон» (3:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 29'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«По спорным эпизодам Москалёв отработал нормально. По отменённому мячу Пиняева вопросов нет – там была рука. Что касается момента на 72-й минуте, когда кому-то могло показаться, что стоило назначать 11-метровый в ворота «Локо», то футболист «Акрона» не шёл к мячу, а подставлялся под Ньямси – выпячивал левое бедро. Ну и касаемо момента с попаданием мяча в руку футболисту «Локо», то перед этим Москалёв определил толчок в спину – поэтому тут тоже не было пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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