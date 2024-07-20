Арбитр Игорь Федотов объяснил спорные решения судей в матче «Локомотив» — «Акрон»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судей в матче 1-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Акрон» (3:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Москва).

«По спорным эпизодам Москалёв отработал нормально. По отменённому мячу Пиняева вопросов нет – там была рука. Что касается момента на 72-й минуте, когда кому-то могло показаться, что стоило назначать 11-метровый в ворота «Локо», то футболист «Акрона» не шёл к мячу, а подставлялся под Ньямси – выпячивал левое бедро. Ну и касаемо момента с попаданием мяча в руку футболисту «Локо», то перед этим Москалёв определил толчок в спину – поэтому тут тоже не было пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.