18-летний Йоро, за которого «МЮ» заплатил € 62 млн, определился с игровым номером

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро выбрал в качестве игрового номера 15-й в своей новой команде. 18-летний футболист стал игроком английской команды в июле, перейдя из «Лилля» за € 62 млн.

Фото: x.com/ManUtd

Ранее под этим номером за «Манчестер Юнайтед» играли Серхио Регилон, Марсель Забитцер, Андреас Перейра, Аднан Янузай и Неманья Видич.

Йоро — воспитанник «Лилля». За первую команду французского клуба защитник в 60 матчах забил три гола и отдал результативную передачу. На его счету также участие в одном матче за сборную Франции U23.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не остановит поиски новых центральных защитников с приходом Йоро. Клуб готов подписать Маттейса де Лигта из «Баварии» или Джеррэда Брэнтуэйта из «Эвертона».