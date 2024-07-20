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18-летний Йоро, за которого «МЮ» заплатил € 62 млн, определился с игровым номером

18-летний Йоро, за которого «МЮ» заплатил € 62 млн, определился с игровым номером
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро выбрал в качестве игрового номера 15-й в своей новой команде. 18-летний футболист стал игроком английской команды в июле, перейдя из «Лилля» за € 62 млн.

Фото: x.com/ManUtd

Ранее под этим номером за «Манчестер Юнайтед» играли Серхио Регилон, Марсель Забитцер, Андреас Перейра, Аднан Янузай и Неманья Видич.

Йоро — воспитанник «Лилля». За первую команду французского клуба защитник в 60 матчах забил три гола и отдал результативную передачу. На его счету также участие в одном матче за сборную Франции U23.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не остановит поиски новых центральных защитников с приходом Йоро. Клуб готов подписать Маттейса де Лигта из «Баварии» или Джеррэда Брэнтуэйта из «Эвертона».

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