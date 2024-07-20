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Тимофей Калачёв ожидает, что «Ростов» попадёт в топ-5 РПЛ в сезоне-2024/2025

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв перед первым матчем дончан в 1-м туре РПЛ с ЦСКА поделился ожиданиями относительно успехов команды в новом сезоне чемпионата России. Игра состоится сегодня, 20 июля, в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ростов» в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги будет конкурентоспособным. Я думаю, что команда будет бороться за попадание в топ-5», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» и ЦСКА встречались дважды. В первом круге команды сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0.