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Тимофей Калачёв ожидает, что «Ростов» попадёт в топ-5 РПЛ в сезоне-2024/2025

Тимофей Калачёв ожидает, что «Ростов» попадёт в топ-5 РПЛ в сезоне-2024/2025
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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв перед первым матчем дончан в 1-м туре РПЛ с ЦСКА поделился ожиданиями относительно успехов команды в новом сезоне чемпионата России. Игра состоится сегодня, 20 июля, в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги будет конкурентоспособным. Я думаю, что команда будет бороться за попадание в топ-5», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» и ЦСКА встречались дважды. В первом круге команды сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь матчей РПЛ
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