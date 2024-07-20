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Защитник «Локо» Морозов: есть неудовлетворение, что пропустили два мяча от «Акрона»

Защитник «Локо» Морозов: есть неудовлетворение, что пропустили два мяча от «Акрона»
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Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 29'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Есть некое неудовлетворение, что пропустили два мяча. Всё равно пока начало сезона — в команде что-то поменялось, даже схема поменялась. Будем двигаться от матча к матчу. На сборах было мало времени, но мы всё равно достаточно неплохо смотрелись. Будем прибавлять.

Даже в прошлом сезоне команды, которые выходили в РПЛ, навязывали борьбу. Было предсказуемо, что простой игры с «Акроном» не будет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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