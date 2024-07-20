Защитник «Локо» Морозов: есть неудовлетворение, что пропустили два мяча от «Акрона»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (3:2).

«Есть некое неудовлетворение, что пропустили два мяча. Всё равно пока начало сезона — в команде что-то поменялось, даже схема поменялась. Будем двигаться от матча к матчу. На сборах было мало времени, но мы всё равно достаточно неплохо смотрелись. Будем прибавлять.

Даже в прошлом сезоне команды, которые выходили в РПЛ, навязывали борьбу. Было предсказуемо, что простой игры с «Акроном» не будет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).