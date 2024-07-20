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Защитник «Локомотива» Морозов оценил дебют Дмитрия Воробьёва

Защитник «Локомотива» Морозов оценил дебют Дмитрия Воробьёва
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Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов оценил дебют своего одноклубника Дмитрия Воробьёва в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2). Воробьёв в своей первой официальной игре за красно-зелёных забил гол и отдал результативную передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Воробьёв провёл матч здорово, помог команде, сделал гол и пас. Мы сегодня создали достаточно много моментов у чужих ворот, а Батраков очень талантливый парень — по его игре это видно. Но ещё есть куда расти», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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