Защитник «Локомотива» Морозов оценил дебют Дмитрия Воробьёва

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов оценил дебют своего одноклубника Дмитрия Воробьёва в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2). Воробьёв в своей первой официальной игре за красно-зелёных забил гол и отдал результативную передачу.

«Воробьёв провёл матч здорово, помог команде, сделал гол и пас. Мы сегодня создали достаточно много моментов у чужих ворот, а Батраков очень талантливый парень — по его игре это видно. Но ещё есть куда расти», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.