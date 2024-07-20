«Дальше будет лучше». Игрок «Акрона» Волков — о дебюте команды в РПЛ

Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (2:3) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Для команды из Тольятти это дебютная игра в высшем дивизионе страны.

«В футболе главное не результат, неважно как ты играешь, важно выиграть. Дебют чуть не удался, но есть проблески и есть над чем работать. Думаю, дальше будет лучше.

Мы всегда начинаем матчи агрессивно, это установка тренера и наше ДНК. Мы всегда идём вперёд и не боимся, отсюда прессинг. Ни разу не вспоминали и не смотрели нашу игру с «Локомотивом» в Кубке России. В этом нет смысла, ведь это было очень давно.

У «Локомотива» были очень хорошие контратаки, которые происходили вследствие наших ошибок. Не было ощущения, что наша линия обороны была слишком высоко. Если бы выиграли всю борьбу, то вы бы задавали другие вопросы», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.