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«Дальше будет лучше». Игрок «Акрона» Волков — о дебюте команды в РПЛ

«Дальше будет лучше». Игрок «Акрона» Волков — о дебюте команды в РПЛ
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (2:3) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Для команды из Тольятти это дебютная игра в высшем дивизионе страны.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«В футболе главное не результат, неважно как ты играешь, важно выиграть. Дебют чуть не удался, но есть проблески и есть над чем работать. Думаю, дальше будет лучше.

Мы всегда начинаем матчи агрессивно, это установка тренера и наше ДНК. Мы всегда идём вперёд и не боимся, отсюда прессинг. Ни разу не вспоминали и не смотрели нашу игру с «Локомотивом» в Кубке России. В этом нет смысла, ведь это было очень давно.

У «Локомотива» были очень хорошие контратаки, которые происходили вследствие наших ошибок. Не было ощущения, что наша линия обороны была слишком высоко. Если бы выиграли всю борьбу, то вы бы задавали другие вопросы», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.

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