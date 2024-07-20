Воробьёв: с Лоськовым по выбору номера не советовался, буду стараться оправдать ожидания

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, забивший победный мяч в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном (3:2), признался, что не советовался с легендой команды Дмитрием Лоськовым по поводу выбора номера. Воробьёв играет в футболке с 10-м номером на спине.
«С Лоськовым по выбору номера не советовался. Я попросил руководство 10-й номер, а мне доверили. Буду стараться оправдывать ожидания», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионат» Александр Ершов.
26-летний Воробьёв забил первый мяч за «Локомотив» в первой официальной игре за команду. Ранее он три года принадлежал «Оренбургу», а в стан железнодорожников перешёл перед началом нынешнего сезона.
В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с московским «Динамо» (27 июля).
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