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Воробьёв: с Лоськовым по выбору номера не советовался, буду стараться оправдать ожидания

Воробьёв: с Лоськовым по выбору номера не советовался, буду стараться оправдать ожидания
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, забивший победный мяч в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном (3:2), признался, что не советовался с легендой команды Дмитрием Лоськовым по поводу выбора номера. Воробьёв играет в футболке с 10-м номером на спине.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«С Лоськовым по выбору номера не советовался. Я попросил руководство 10-й номер, а мне доверили. Буду стараться оправдывать ожидания», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионат» Александр Ершов.

26-летний Воробьёв забил первый мяч за «Локомотив» в первой официальной игре за команду. Ранее он три года принадлежал «Оренбургу», а в стан железнодорожников перешёл перед началом нынешнего сезона.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с московским «Динамо» (27 июля).

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