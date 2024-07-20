Вратарь «Акрона» Волков: подстёгивает, что мы бились на равных с «Локомотивом»
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Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение в матче 1-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (2:3).
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28' 1:1 Бакаев – 36' 2:1 Батраков – 38' 2:2 Эльдарушев – 40' 3:2 Воробьёв – 79'
«Естественно, подстёгивает, что мы бились на равных с «Локомотивом». Мы ни в коем случае не опускаем руки. Чемпионат длинный, и у нас есть свои задачи побеждать в каждом матче, несмотря ни на кого.
В РПЛ прекрасно, хорошая атмосфера, но чуть результат хромает. Всё хорошо, прекрасные стадионы и болельщики, это топ.
Ни в коем случае не буду отказываться от своего стиля игры при выходах из ворот. Кто не рискует, тот ничего не делает. Будем дальше рисковать и стараться, но чуть не хватает сыгранности», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.
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