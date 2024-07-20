Вратарь «Акрона» Волков: подстёгивает, что мы бились на равных с «Локомотивом»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение в матче 1-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (2:3).

«Естественно, подстёгивает, что мы бились на равных с «Локомотивом». Мы ни в коем случае не опускаем руки. Чемпионат длинный, и у нас есть свои задачи побеждать в каждом матче, несмотря ни на кого.

В РПЛ прекрасно, хорошая атмосфера, но чуть результат хромает. Всё хорошо, прекрасные стадионы и болельщики, это топ.

Ни в коем случае не буду отказываться от своего стиля игры при выходах из ворот. Кто не рискует, тот ничего не делает. Будем дальше рисковать и стараться, но чуть не хватает сыгранности», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.