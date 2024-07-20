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Новичок «Локомотива» Воробьёв прокомментировал победу над «Акроном»

Новичок «Локомотива» Воробьёв прокомментировал победу над «Акроном»
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (3:2). Воробьёв в своей первой официальной игре за красно-зелёных забил гол и отдал результативную передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Безусловно, счастлив, что получился такой дебют. Отдали много эмоций в первом матче сезона, но главное, что победили. Будем разбирать ошибки, почему пропустили два гола, и стараться это исправить. Думаю, главное — играть «на ноль» в обороне, а в атаке что-нибудь придумаем.

Надо отдать должное «Акрону» — они выглядели неплохо для дебюта. У них были опасные атаки, но для нас главное — конечный результат, который сегодня на нашей стороне.

Пошёл вынос, зацепился за мяч. Знал, что Серый там должен находиться. Поднял голову — увидел его и отдал, а он прекрасно реализовал момент», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионат» Александр Ершов.

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