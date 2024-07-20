Новичок «Локомотива» Воробьёв прокомментировал победу над «Акроном»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (3:2). Воробьёв в своей первой официальной игре за красно-зелёных забил гол и отдал результативную передачу.

«Безусловно, счастлив, что получился такой дебют. Отдали много эмоций в первом матче сезона, но главное, что победили. Будем разбирать ошибки, почему пропустили два гола, и стараться это исправить. Думаю, главное — играть «на ноль» в обороне, а в атаке что-нибудь придумаем.

Надо отдать должное «Акрону» — они выглядели неплохо для дебюта. У них были опасные атаки, но для нас главное — конечный результат, который сегодня на нашей стороне.

Пошёл вынос, зацепился за мяч. Знал, что Серый там должен находиться. Поднял голову — увидел его и отдал, а он прекрасно реализовал момент», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионат» Александр Ершов.