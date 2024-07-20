Игрок «Локо» Батраков: Воробьёв — классный футболист, он ещё всем покажет

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о форварде железнодорожников Дмитрии Воробьёве.

«Дима Воробьёв — классный футболист. Я уверен, что он ещё всем покажет. Мы ещё наладим взаимодействие на поле», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 20 июля, «Локомотив» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 1-го тура чемпионата России со счётом 3:2. В составе железнодорожников отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).