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Максим Глушенков забил первый гол «Зенита» в РПЛ в новом сезоне

Максим Глушенков забил первый гол «Зенита» в РПЛ в новом сезоне
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Таким образом, Максим Глушенков забил первый гол «Зенита» в новом сезоне чемпионата России. На момент написания новости счёт в матче — 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'    

На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела — 3:0.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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