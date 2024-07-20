Таранов: «Ростов» — ЦСКА — противостояние тура, будет непросто играть при сильной жаре

Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура нового сезона РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Игра состоится сегодня, 20 июля, в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я думаю, футболистам «Ростова» и ЦСКА будет непросто играть при сильной жаре, но погода для всех одинаковая. На юге всегда тяжело играть в такую погоду. Я отдам небольшое предпочтение «Ростову», потому что команда тренируется и готовилась к матчу в похожих условиях, в Москве не так жарко. Но всё зависит от того, как будет настроен коллектив и к кому повернётся удача.

По уровню команд этот матч является противостоянием тура. ЦСКА с новым тренером, а «Ростов» со своими амбициями, поэтому получится интересная встреча», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.