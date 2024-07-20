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Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о результате матча 1-го нового сезона РПЛ, в котором тольяттинцы на выезде встретились с «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 3:2. У «Локомотива» забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У «Акрона» отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Игра запомнится сумасшедшей самоотдачей всей команды. Действия футболистов заслуживают уважения. Да, были ошибки, особенно при встречных атаках. Понимаю, что есть разный уровень подготовленности игроков, команда комплектуется.

Момент, когда игроку «Локомотива» на последних минутах мяч попал в руку в штрафной площади? Не требую каких‑то объяснений от арбитров, они делают свою работу. Сложно сказать, как они интерпретировали этот момент. В таких ситуациях не надо закипать. Уж лучше так проиграть, нежели играть осторожно и пропустить мяч. Абу‑Саид Эльдарушев покинет команду? Сегодня он футболист нашей команды. Рад, что у нас есть игроки, которые забивают красивые мячи, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

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