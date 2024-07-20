«Лацио» ведёт переговоры о трансфере брата Беллингема — Николо Скира

Атакующий полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перейти в «Лацио». Об этом сообщает известный журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, римлянам интересен брат игрока мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Стороны уже ведут переговоры о потенциальном трансфере Джоба в итальянскую Серию А.

В минувшем сезоне 18-летний Джоб Беллингем сыграл 47 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Футболист является воспитанником «Бирмингема», прошёл путь от академии до основной команды. В июле 2023-го он перешёл в «Сандерленд». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.