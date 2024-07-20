«Крылья Советов» — «Зенит»: гости ведут после первого тайма со счётом 3:0

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступает Сергей Иванов. Матч начался в 17:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:3.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча — 1:0. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела — 3:0.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.