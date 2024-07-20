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Глушенков стал первым игроком в истории «Зенита», оформившим дубль в первом матче в РПЛ

Глушенков стал первым игроком в истории «Зенита», оформившим дубль в первом матче в РПЛ
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт на шестой минуте матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». На 45+2-й минуте форвард с передачи Вендела оформил дубль. Таким образом, форвард стал первым в истории санкт-петербургского клуба дебютантом, оформившим дубль в первом же матче за сине-бело-голубых в РПЛ. Встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» продолжается в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'    

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Расписание матчей нового сезона РПЛ
Турнирная таблица нового сезона РПЛ
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