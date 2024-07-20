Тренер «Акрона» Тедеев ответил на вопрос об атакующей игре команды

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об игре своей команды в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

— Вы и дальше будете играть только в атаку? Или планируете исходить от соперника?

— Сложно ответить однозначно сейчас. В нашей крови должен быть риск, а это может быть реализовано, когда ты атакуешь. Хочу, чтобы игроки были свободны в своём выборе. Это поможет им развиваться. Надеюсь, что ребята примут это и будут двигаться вперёд. Футболисты хотят атаковать, неправильно их останавливать.

— Заходил ли владелец клуба в раздевалку?

— Я был на флэш-интервью. Знаю, что он заходил. Спасибо ему за то, что развивает футбол в России, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. У «Локомотива» забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У «Акрона» отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.