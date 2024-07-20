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Тренер «Акрона» Тедеев ответил на вопрос об атакующей игре команды

Тренер «Акрона» Тедеев ответил на вопрос об атакующей игре команды
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об игре своей команды в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

— Вы и дальше будете играть только в атаку? Или планируете исходить от соперника?
— Сложно ответить однозначно сейчас. В нашей крови должен быть риск, а это может быть реализовано, когда ты атакуешь. Хочу, чтобы игроки были свободны в своём выборе. Это поможет им развиваться. Надеюсь, что ребята примут это и будут двигаться вперёд. Футболисты хотят атаковать, неправильно их останавливать.

— Заходил ли владелец клуба в раздевалку?
— Я был на флэш-интервью. Знаю, что он заходил. Спасибо ему за то, что развивает футбол в России, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. У «Локомотива» забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У «Акрона» отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

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