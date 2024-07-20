Максим Глушенков — автор первого дубля в новом сезоне РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт на шестой минуте матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», а также забил на 45+2-й минуте с передачи Вендела и оформил дубль. Таким образом, Глушенков — автор первого дубля в новом сезона чемпионата России. На момент написания новости счёт в матче — 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.