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«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв (Москва). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Бистрович, Гаич, Чалов, Мусаев, Койта.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.

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