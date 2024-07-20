«Динамо» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

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Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Динамо»: Лунёв, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Черов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Моцпан, Селе, Марков, Ильин.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором круге бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло третье место. «Факел» расположился на 11-й строчке.