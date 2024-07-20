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«Зенит» во втором матче подряд забил три мяча за первый тайм

«Зенит» во втором матче подряд забил три мяча за первый тайм
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«Зенит» забил три мяча за первый тайм матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Таким образом, сине-бело-голубые во втором матче подряд забили три мяча за первый тайм. На момент написания новости счёт в матче — 0:3.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

До этой встречи «Зенит» провёл игру с «Краснодаром» (4:2) за Суперкубок России. Там подопечным Семака также удалось забить три мяча за первые 45 минут матча.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча с «Крыльями Советов». На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи полузащитника Вендела — 3:0.

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