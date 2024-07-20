«Зенит» во втором матче подряд забил три мяча за первый тайм

«Зенит» забил три мяча за первый тайм матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Таким образом, сине-бело-голубые во втором матче подряд забили три мяча за первый тайм. На момент написания новости счёт в матче — 0:3.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

До этой встречи «Зенит» провёл игру с «Краснодаром» (4:2) за Суперкубок России. Там подопечным Семака также удалось забить три мяча за первые 45 минут матча.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча с «Крыльями Советов». На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи полузащитника Вендела — 3:0.