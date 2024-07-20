Галактионов назвал причину пропущенных голов «Локомотива» в матче с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал пропущенные своей командой мячи в матче открытия РПЛ с «Акроном» (3:2).

— Команда дважды забивала и дважды быстро пропускала. В чём причина?

— Думаю, концентрация. Ничего другого быть не может. Мы все правильно расставлены были по своей структуре. Дали выйти, принять мяч в штрафной, развернуться, пробить. Всё очень просто. То же самое второй мяч. Спокойно получаем передачу за спину, Морозов проигрывает позицию, игрок выходит один в один. Такого не должно быть. Ладно, если были бы какие-то взаимодействия, комбинации, которые нас поставили в тупик. Концентрацию надо подправить. Первоочередной задачей должна быть игра «на ноль». Команда, которая будет меньше пропускать, будет иметь привилегию в дальнейшем, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

У хозяев в прошедшем матче забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев. Ещё один мяч Сергея Пиняева был отменён из-за игры рукой у атакающей стороны.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).