БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов назвал причину пропущенных голов «Локомотива» в матче с «Акроном»

Галактионов назвал причину пропущенных голов «Локомотива» в матче с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал пропущенные своей командой мячи в матче открытия РПЛ с «Акроном» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

— Команда дважды забивала и дважды быстро пропускала. В чём причина?
— Думаю, концентрация. Ничего другого быть не может. Мы все правильно расставлены были по своей структуре. Дали выйти, принять мяч в штрафной, развернуться, пробить. Всё очень просто. То же самое второй мяч. Спокойно получаем передачу за спину, Морозов проигрывает позицию, игрок выходит один в один. Такого не должно быть. Ладно, если были бы какие-то взаимодействия, комбинации, которые нас поставили в тупик. Концентрацию надо подправить. Первоочередной задачей должна быть игра «на ноль». Команда, которая будет меньше пропускать, будет иметь привилегию в дальнейшем, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

У хозяев в прошедшем матче забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев. Ещё один мяч Сергея Пиняева был отменён из-за игры рукой у атакающей стороны.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

Турнирная таблица РПЛ
Календарь мачей РПЛ
Материалы по теме
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android