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Стало известно, когда «ПСЖ» планирует завершить подписание Виктора Осимхена

Стало известно, когда «ПСЖ» планирует завершить подписание Виктора Осимхена
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«ПСЖ» продолжает переговоры с «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, парижане планируют уже на следующей неделе завершить трансфер форварда. Пока клубы вступили в новый раунд переговоров. Сам Осимхен не попал в заявку на сегодняшнюю товарищескую игру «Наполи».

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться с Виктором Осимхеном в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн. Трудовое соглашение Осимхена действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

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