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Крылья Советов — Зенит, результат матча 1-го тура 20 июля 2024, счёт 0:4, РПЛ-2024/2025

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. «Зенит» одержал победу в матче со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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