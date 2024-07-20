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«Милан» подписал профессиональный контракт с самым молодым футболистом в истории Серии А

«Милан» подписал профессиональный контракт с самым молодым футболистом в истории Серии А
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«Милан» подписал первый профессиональный контракт с 16-летним нападающим Франческо Камардой. Об этом сообщает официальный сайт «россонери». Соглашение будет действовать до конца июня 2027 года.

На юниорском уровне Камарда забил 485 голов в 89 матчах. Форвард этим летом перебрался из юношеской команды в «Милан» до 19 лет и сыграл за итальянцев 25 матчей во всех турнирах, где отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

В основной команде «россонери» юноша сыграл в двух матчах минувшего сезона, став самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся на поле в Серии А (15 лет и 260 дней). Во взрослой команде результативными действиями нападающий пока не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость € 10 млн.

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