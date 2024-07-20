«Зенит» установил рекорд в истории чемпионатов России в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0. Таким образом, на протяжении 22 сезонов «Зенит» не терпит поражения в стартовых турах РПЛ. Это рекорд в истории чемпионатов России.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.