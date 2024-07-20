В «Факеле» объяснили частые смены главных тренеров команды

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о причинах смены тренеров в команде.

«Сначала всегда есть результат. Если команда проигрывает одну игру, то, естественно, у нас ничего не происходит в кадровом плане. Нужно просто мобилизовать силы и идти дальше. Если такое происходит пять раз подряд, то это уже сигнал, звонок в колокол, который нужно проанализировать. Нужно садиться, смотреть и решать. Общаться со всеми сторонами. Мы же не говорим о том, что это спонтанные и эмоциональные решения, когда у нас меняются тренеры. Но есть факт: мы два сезона подряд сохраняем прописку в РПЛ. С учётом наших скромных возможностей это доказывает, что наши решения оказывались правильными. Ключевой показатель для «Факела» — сохранение места в РПЛ. Всё остальное идёт побоку, потому что болельщики и регион хотят видеть команду в Премьер-Лиге», — приводит слова Асхабадзе издание «Известия».

Напомним, по ходу прошедшего розыгрыша чемпионата воронежскую команду покинули главные тренеры Вадим Евсеев и Сергей Ташуев. С апреля 2024 года «Факел» возглавляет Игорь Черевченко, под руководством которого клуб финишировал по итогам сезона-2023/2024 на 11-м месте.