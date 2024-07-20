Далер Кузяев оформил дубль в товарищеском матче «Гавра»

«Гавр» провёл товарищеский матч с клубом «Фужер», в котором одержал разгромную победу со счётом 7:0. В составе «Гавра» двумя забитыми мячами отметился российский полузащитник Далер Кузяев.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

По итогам сезона-2023/2024 чемпионата Франции «Гавр» набрал 32 очка и сохранил место в Лиге 1 на следующий сезон.