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Карпин объяснил выход вратаря Ятимова в стартовом составе «Ростова» в матче с ЦСКА

Карпин объяснил выход вратаря Ятимова в стартовом составе «Ростова» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о причинах выхода нового голкипера команды Рустама Ятимова в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Конкуренция у вратарей происходит, как у всех. Сегодня выходят они в стартовом составе. В следующей игре, возможно, кого‑то не будет. По вратарям это реже случается, там более конкретная ситуация, но пока так», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

16 июня «Ростов» объявил о трансфере вратаря из таджикистанского «Истиклола» Рустама Ятимова. 25-летний голкипер является воспитанником нижегородской «Волги». В «Истиклоле» он стал шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА, состоится сегодня, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв (Москва). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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