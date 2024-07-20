Карпин объяснил выход вратаря Ятимова в стартовом составе «Ростова» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о причинах выхода нового голкипера команды Рустама Ятимова в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Конкуренция у вратарей происходит, как у всех. Сегодня выходят они в стартовом составе. В следующей игре, возможно, кого‑то не будет. По вратарям это реже случается, там более конкретная ситуация, но пока так», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

16 июня «Ростов» объявил о трансфере вратаря из таджикистанского «Истиклола» Рустама Ятимова. 25-летний голкипер является воспитанником нижегородской «Волги». В «Истиклоле» он стал шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА, состоится сегодня, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв (Москва). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.