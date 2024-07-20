Андрей Червиченко: первые матчи РПЛ интереснее всего прошедшего Евро

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил стартовые матчи нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с играми чемпионата Европы.

«Зенит» неожиданно непобедимый, даже по игре это видно. У них один гол краше другого. Самое главное, что первые матчи РПЛ интереснее всего прошедшего Евро. Не зря наши сограждане ждали новый сезон. Наконец, мы видим не унылое говно, а хороший футбол», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 20 июля, «Локомотив» обыграл тольяттинский «Акрон» (3:2), а «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0). Матчи «Ростов» — ЦСКА и «Динамо» Москва — «Факел» продолжат первый игровой день стартового тура нового сезона РПЛ.