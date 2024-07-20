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Глава «Зенита» Медведев прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов»

Глава «Зенита» Медведев прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о разгромной победе сине-бело-голубых в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Всегда хорошо хорошо начинать. Дело даже не в счёте 4:0, а в том, как футболисты взаимодействовали друг с другом. Были ориентированы на атаки, при этом очень уверенно играли и в средней линии, и в обороне. Надо отметить, что наш вратарь Латышонок сделал точно три спасения. Заслуженная победа против очень хорошей команды. «Крылья» не сели, не строили «автобусы» двухэтажные, играли в футбол, создавали моменты. Такая игра позволила «Зениту» одержать такую победу», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

Расписание матчей нового сезона РПЛ
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