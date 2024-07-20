Глава «Зенита» Медведев прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о разгромной победе сине-бело-голубых в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0).

«Всегда хорошо хорошо начинать. Дело даже не в счёте 4:0, а в том, как футболисты взаимодействовали друг с другом. Были ориентированы на атаки, при этом очень уверенно играли и в средней линии, и в обороне. Надо отметить, что наш вратарь Латышонок сделал точно три спасения. Заслуженная победа против очень хорошей команды. «Крылья» не сели, не строили «автобусы» двухэтажные, играли в футбол, создавали моменты. Такая игра позволила «Зениту» одержать такую победу», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.