Червиченко: Глушенков начал в «Зените» гораздо лучше, чем можно было представить

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0). Хавбек оформил дубль в первом матче за сине-бело-голубых в РПЛ.

«Глушенков начал гораздо лучше, чем можно было представить. Я не ожидал, что он так хорошо вольётся в состав «Зенита» и будет показывать такую игру. Хорошо, что он так стартовал. Главное, чтобы продолжение было таким же. Мы видели, как иногда некоторые хорошо стартуют, а потом не очень хорошо всё происходит дальше», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1».