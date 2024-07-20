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Червиченко: Глушенков начал в «Зените» гораздо лучше, чем можно было представить

Червиченко: Глушенков начал в «Зените» гораздо лучше, чем можно было представить
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0). Хавбек оформил дубль в первом матче за сине-бело-голубых в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Глушенков начал гораздо лучше, чем можно было представить. Я не ожидал, что он так хорошо вольётся в состав «Зенита» и будет показывать такую игру. Хорошо, что он так стартовал. Главное, чтобы продолжение было таким же. Мы видели, как иногда некоторые хорошо стартуют, а потом не очень хорошо всё происходит дальше», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1».

Расписание матчей нового сезона РПЛ
Турнирная таблица нового сезона РПЛ
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