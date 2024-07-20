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Видеообзор крупной победы «Зенита» над «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ

Видеообзор крупной победы «Зенита» над «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. «Зенит» одержал победу в матче со счётом 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Зенит».

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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