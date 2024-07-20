Фото: столкновение Акинфеева и Комличенко в матче «Ростов» — ЦСКА

На 19-й минуте матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» — ЦСКА нападающий ростовчан Николай Комличенко врезался во вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Обоим футболистам оказали медицинскую помощь. Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв (Москва). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.