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Фото: столкновение Акинфеева и Комличенко в матче «Ростов» — ЦСКА

Фото: столкновение Акинфеева и Комличенко в матче «Ростов» — ЦСКА
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На 19-й минуте матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» — ЦСКА нападающий ростовчан Николай Комличенко врезался во вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Обоим футболистам оказали медицинскую помощь. Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв (Москва). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.

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