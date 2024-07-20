«Динамо» — «Факел»: Нгамалё удвоил преимущество бело-голубых

В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 20:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором круге также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло третье место. «Факел» расположился на 11-й строчке.