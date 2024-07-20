Матео Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о разгромной победе сине-бело-голубых в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0).

«Не могу назвать эту победу лёгкой. Против нас была квалифицированная команда, хорошо играющая в футбол. Нам удалось быстро реализовать свои моменты. Конечно, при таком счёте чуть комфортнее играть. Во втором тайме мы контролировали игру, но эта победа не была лёгкой.

У нас сложился менталитет победителей и чемпионов. Мы прекрасно умеем сохранять почву под ногами. Наша главная задача — следовать в таком ритме и следовать своей игре, что мы и собираемся делать», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.