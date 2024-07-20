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И. Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил Комличенко после столкновения с Акинфеевым

И. Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил Комличенко после столкновения с Акинфеевым
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Арбитр Игорь Федотов высказался по поводу столкновения нападающего «Ростова» Игоря Комличенко и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра проходит в эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Счёт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я могу только поддержать решение Карасёва показать жёлтую карточку Комличенко за столкновение с Акинфеевым. Николай попал Игорю щитком или голенью, потому что он согнул ногу – пытался смягчить удар и не нанести травму. Изначально Комличенко пытался сыграть в мяч, двигался к нему, а когда понял, что столкнётся с Акинфеевым – попробовал смягчить удар. Тут нечего говорить об агрессии, поэтому и об удалении речи не идёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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