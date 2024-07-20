И. Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил Комличенко после столкновения с Акинфеевым

Арбитр Игорь Федотов высказался по поводу столкновения нападающего «Ростова» Игоря Комличенко и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра проходит в эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Счёт — 0:0.

«Я могу только поддержать решение Карасёва показать жёлтую карточку Комличенко за столкновение с Акинфеевым. Николай попал Игорю щитком или голенью, потому что он согнул ногу – пытался смягчить удар и не нанести травму. Изначально Комличенко пытался сыграть в мяч, двигался к нему, а когда понял, что столкнётся с Акинфеевым – попробовал смягчить удар. Тут нечего говорить об агрессии, поэтому и об удалении речи не идёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.