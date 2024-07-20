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Первый тренер Глушенкова отреагировал на дубль игрока в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ

Первый тренер Глушенкова отреагировал на дубль игрока в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ
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Сергей Пучков, являющийся первым тренером нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, прокомментировал игру футболиста в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0). Глушенков оформил дубль в своём первом матче за «Зенит» в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Для меня было неожиданным, насколько здорово и раскрепощённо действовал Максим в игре с «Крыльями». У него всегда был раздражитель на сильные команды, а со средними командами по мастерству несколько иначе. Не знаю, почему так. Может, теперь будет по-другому.

Сейчас сложнее всего играть лидерам, потому что на них особенный настрой и тактика. Здесь важно, как тренер будет помогать. Многое зависит не только от Максима, но и от тренера и партнёров. Уже говорят: «Пусть он бьёт по воротам, сколько хочет». А иной раз бывает: «Опять ты бьёшь!» А как тогда? Надо бить неожиданно и нестандартно. Простые голы забить тяжело», — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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