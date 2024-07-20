Первый тренер Глушенкова отреагировал на дубль игрока в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ

Сергей Пучков, являющийся первым тренером нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, прокомментировал игру футболиста в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0). Глушенков оформил дубль в своём первом матче за «Зенит» в РПЛ.

«Для меня было неожиданным, насколько здорово и раскрепощённо действовал Максим в игре с «Крыльями». У него всегда был раздражитель на сильные команды, а со средними командами по мастерству несколько иначе. Не знаю, почему так. Может, теперь будет по-другому.

Сейчас сложнее всего играть лидерам, потому что на них особенный настрой и тактика. Здесь важно, как тренер будет помогать. Многое зависит не только от Максима, но и от тренера и партнёров. Уже говорят: «Пусть он бьёт по воротам, сколько хочет». А иной раз бывает: «Опять ты бьёшь!» А как тогда? Надо бить неожиданно и нестандартно. Простые голы забить тяжело», — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.